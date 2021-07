Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, cosa c’è tra Vittorio e Roberto?

Presto partirà Il Paradiso delle Signore 6, con la fine delle riprese è attesa soltanto la messa in onda delle nuove puntate: tutte le anticipazioni

Da maggio fino al mese di agosto, Il Paradiso delle Signore 6 è in fase di riprese, pertanto è attesa per settembre la messa in onda. Intanto, sono già usciti i primi spoiler sulla fiction Rai che si colloca nello stesso orario delle passate stagioni anche per il palinsesto 2021/2022.

I riflettori saranno principalmente puntati su Vittorio Conti che vivrà in città senza sua moglie Marta che sarà impegnata nel suo viaggio negli Stati Uniti. Le anticipazioni della fiction fanno sapere che a supporto di Vittorio potrebbe arrivare l’amico di vecchia data, Roberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: cosa succede tra i due amici

Il possibile ritorno in scena del grafico pubblicitario, Roberto Landi, potrebbe mettere a soqquadro la pace nella fiction di Rai Uno. Già due stagioni fa, il suo personaggio non passò inosservato agli amanti de Il Paradiso delle Signore in quanto rifiutò il matrimonio con quella che allora era la sua amata. Roberto Landi, infatti, ammise di essere omosessuale e di avere un certo feeling con l’amico storico Vittorio Conti.

Tuttavia, Roberto non ha mai avuto il coraggio di ammettere a Vittorio l’attrazione che prova nei suoi confronti e quando tornerà a Milano lo farà con maggiore consapevolezza di sé stesso. Una combinazione di situazioni favorevoli, potrebbero far riscoprire l’amore ad entrambi.