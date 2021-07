Amici, racconto shock di un ex allievo: “Sono andato in arresto cardiaco” – VIDEO

Momenti difficili per un’ex allievo ballerino di Amici. Il suo racconto su Instagram ha lasciato tutti senza parole: cos’è successo

Santo Giuliano, conosciuto soprattutto dagli appassionati di Amici per la sua partecipazione come ballerino al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha deciso di aprirsi sui social raccontando quanto gli è capitato in questi giorni. Il ballerino ha spiegato che nelle ultime ore ha dovuto combattere contro un arresto cardiaco.

Ma cosa gli avrebbe provocato la cessazione dell’attività cardiaca? Ebbene, il suo racconto ha lasciato tutti senza parole. Santo si è sottoposto all’inoculazione della prima dose del vaccino anti-Covid ma a distanza di cinque giorni si è ritrovato in un letto di ospedale. A confermare che la causa sia stata il vaccino, come sottolineato dal ballerino, gli esami ai quali è stato sottoposto in ospedale: “Hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore“.

L’ex allievo ballerino di Amici, Santo Giuliano, ha avuto un arresto cardiaco dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino anti-Covid: come sta adesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santo Giuliano (@santogiuliano)

Santo Giuliano dopo la sua partecipazione ad Amici si è affermato nel mondo della danza. Dopo tanti successi, il ballerino ha però rischiato la vita a causa di una infiammazione al cuore provocata dall’inoculazione del vaccino anti-Covid, come lo stesso Santo ha dichiarato.

GUARDA QUI IL VIDEO>>> Santo Giuliano lascia l’ospedale

Fortunatamente il peggio è passato ed il ballerino ha voluto rassicurare i suoi followers: “Ora sto bene. Mi sto riprendendo“. Santo infatti è uscito dalla camera intensiva e molto probabilmente adesso ha lasciato anche l’ospedale a Dubai dove si trovava per lavoro e dove ha dovuto vaccinarsi per esibirsi. Difatti, nella ultima Insta Stories il ballerino ha pubblicato una foto dell’ospedale dove ha scritto: “Finalmente fuori“. Auguri di una pronta guarigione a Santo Giuliano.