La leggenda del calcio, Alessandro Costacurta, è stata colpita da un grave lutto improvviso. Si tratta di un incidente stradale.

Alessandro Costacurta è stato travolto da un grave lutto. A perdere la vita nelle ultime ore è stata sua madre, la quale mentre era alla guida della sua vettura, forse per un malore, ha perso il controllo della stessa. La mamma della leggenda del Milan si chiamava Margherita Beccegato ed aveva 87 anni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la signora Beccegato, dopo aver perso il controllo della sua macchina per motivi ancora da definire, è finita contro una cancellata di un’azienda a Cavaria con Premezzo (in provincia di Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Temptation Island, come andrà tra Federico e Floriana? Le parole della tentatrice

Alessandro Costacurta, terribile lutto per l’ex leggenda del Milan: grave perdita

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 23 luglio, intorno alle 9.30. L’impatto, così violento è stato fatale per la donna che è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio, unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per la signora Beccegato residente a Jerago con Orago non c’è stato nulla da fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alex Zanardi, chiuse le indagini sull’incidente: la decisione del gip

Billy Costacurta, in vacanza con sua moglie Martina Colombari in Francia, sta ricevendo numerosi messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi, amici e anche del Milan, club con il quale ha giocato per 21 anni vincendo tra i tanti trofei, 7 Campionati italiani di serie A (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004) e 5 Champions League (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007).