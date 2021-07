Uomini e Donne, disavventura in aeroporto per una celebre coppia: fan in ansia

Disavventura in aeroporto per una delle coppie più celebri di Uomini e Donne. Arriva la denuncia sui social ed i fan vanno in apprensione.

Il Covid-19 ha condizionato anche le vacanze di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Fidanzati dopo la trasmissione ‘Uomini e Donne‘, i due avevano scelto di trascorrere un paio di settimane a Mykonos, salvo starci solamente un paio di ore. Infatti i due sui social hanno denunciato quanto successo affermando: “Tre giorni di viaggio per Mykonos per starci un’ora“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> La Regina Elisabetta sta per dire ‘no’: grandissimo stupore alla Royal Family!

Eppure i due erano arrivati all’aeroporto di Bologna con tanto di certificato che attestava la negatività al tampone antigenico effettuato 72 ore prima. Ad oggi, però, per ottenere il pass ci vuole il certificato che attesta la negatività 48 ore prima della partenza, così la coppia ha dovuto prenotare un nuovo volo che partiva direttamente da Verona. Così il primo giorno di vacanza è svanito nel nulla, ma gli inconvenienti non sono finito qui. Andiamo quindi a vedere le parole di Francesca ed Eugenio sulla loro vacanza maledetta.

Uomini e Donne, disavventura estiva per Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: cos’è successo

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, dopo i vari inconvenienti all’aeroporto, sono comunque riusciti ad arrivare a Mykonos. Lì ad aspettarli c’erano due vecchie conoscenze del dating show l’ex tronista Claudio Sona ed il fidanzato Nicholas Cornia. Proprio Claudio ha iniziato a giocare sulle disavventure dei due, ricordando come per tornare a casa i due si siano dovuti fare un terzo tampone. Fortunatamente sia Francesca Del Taglia che Eugenio Colombo sono risultati nuovamente negativi al Covid-19, riuscendo a rientrare in Italia dopo un paio di giorni trascorsi in vacanza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fabrizio Corona, ex di Uomini e Donne svela: “Mi deve mille euro” – FOTO

Attraverso Instagram, Claudio Sona ha risposto ad alcuni fan che hanno chiesto come arrivare nell’isola greca. L’ex tronista ha dichiarato: “Non so cosa bisogna fare se avete il Green Pass, io non ho ancora fatto il vaccino purtroppo e quindi ho dovuto fare il tampone. Quello dall’Italia verso la Grecia ha una validità di 48 ore, prima della partenza ovviamente. Mentre per il ritorno sono 24 ore“. Infine Sona ha consigliato ai suoi followers di evitare i posti affollati e di indossare sempre la mascherina.