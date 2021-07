Sanremo 2022, Antonella Clerici come conduttrice? Clamoroso annuncio

Antonella Clerici ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha rivelato come intende chiudere la sua carriera ed ha inoltre parlato delle indiscrezioni che la vedono alla guida del prossimo Festival di Sanremo.

Antonella Clerici ha segnato la storia di Sanremo nel 2005: l’ingresso con l’abito vaporoso e pieno di inserti, che fece esclamare a Paolo Bonolis “Sembri ‘Galline in Fuga’ (il film, ndr)”, è entrato nella storia. Per la prossima kermesse musicale, il nome di Antonellina è stato uno di quelli che sono stati nominati più volte.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, un famoso collega non ha dubbi: a condurre sarà lui

NON PERDERTI >>> Sanremo, rivelazione choc: “Sono un alcolista, ho bisogno di isolarmi”

Antonella Clerici ha dunque voluto fare chiarezza sull’argomento in un’intervista a Radio Esercito. La conduttrice ha sempre amato moltissimo Sanremo, e lo vedrebbe come l’ideale conclusione della carriera. Per condurre il Festival, però, bisogna avere un’idea: Antonella Clerici fa capire ce non ce l’ha, e che quest’anno non ci sarà lei sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, la raccomandazione di Antonellina

Se per il momento Sanremo non è nei progetti di Antonella Clerici, che sogna di terminare la sua carriera anche con un programma radiofonico che le permetta il contatto con i suoi fan. Antonella sorride: “Chiudere in bellezza ha il suo fascino“. L’amatissima conduttrice ha però le idee chiare su chi si meriterebbe la conduzione del festival.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip si candida per la conduzione: pazzesco!

Secondo Antonella, Amadeus si meriterebbe di tornare per la terza volta consecuta sul palco. Se inizialmente il presentatore non sembrava interessato, ha poi ammesso di aver aperto un dialogo con il direttore di Rai 1 Coletta ed il vice-direttore Fasulo. A sentire Amadeus, sembrerebbe che la decisione finale verrà presa dopo le nuove nomine Rai.