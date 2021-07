Raffaella Carrà, omaggio da brividi della città di Bologna: italiani commossi per quello che sta accadendo proprio in queste ore.

La morte di Raffaella Carrà ha generato la mobilitazione di tanti con dediche ed omaggi. Intere generazioni, dalle più giovani alle più anziane, sono rimaste scosse dall’improvvisa scomparsa dell’artista bolognese. Nonostante la sua malattia, nessuno si aspettava una scomparsa così imminente.

A proposito di mobilitazioni, dopo Madrid, anche l’Italia intende omaggiare la grandissima icona dello spettacolo italiano. Ad avanzare la proposta è stata proprio la sua città natale, Bologna, dove si pensa di dedicarle un pezzo del Lungomare di Bellaria – Igea Marina. Qui l’artista ha vissuto la sua infanzia e l’adolescenza.

Omaggio a Raffaella Carrà: la richiesta arrivata al comune di Bologna

E’ giunta in consiglio comunale a Bologna la proposta di intitolare parte del Lungomare di Bellaria – Idea Marina a Raffaella Carrà. Ad avanzarla è stata la consigliera Simona Lembi la quale ha tenuto ad evidenziare il significativo contributo che l’artista ha dato anche e soprattutto nel sociale.

“Raffaella Carrà ha saputo innovare il modo con cui la televisione pubblica ha parlato al Paese. Si tratta di una donna che con la sua carriera nazionale e internazionale ha fatto da apripista alla possibilità di ridisegnare i ruoli femminili sul piccolo schermo in maniera finalmente non sussidiaria. Un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali e che di quelle stesse libertà è divenuta icona nel mondo e paladina dei diritti civili”. Questo è quanto si legge nel testo della proposta diffusa da Fanpage.it. Questa ultima è stata approvata nel consiglio comunale tenutosi nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio.