PES 2022 sarà disponibile gratis? La bomba lanciata da Konami

Grandissime novità per ciò che riguarda PES 2022, il nuovo capitolo della Konami. Pare che sarà free-to-play e porterà con sé tante novità

Qualche ora fa, Konami ha sganciato una bomba che è destinata a cambiare per sempre il destino di PES 2022: sarà completamente free-to-play e digital-only. Una fantastica notizia per i milioni di fan della saga, che potranno continuare a giocare al titolo di simulazione calcistica completamente gratis e in versione digitale. Addio, dunque, al classico “dischetto” da acquistare nei negozi fisici, si fa tutto online.

Ma c’è un altro cambiamento abbastanza choc che verrà introdotto già a partire da questo autunno: il videogame della software house giapponese non si chiamerà più Pro Evolution Soccer, ma semplicemente eFootball. La fine di un’era, per far spazio ad una nuova avventura con motore grafico del tutto nuovo e tanti altri piccoli accorgimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite battuto da… Cristiano Ronaldo: ecco cos’è successo

#eFootball™ is on a path to change football gaming forever, and it doesn’t stop at launch.

As an evolving platform, we will deliver regular updates and upgrades to players. Including more modes in the future.

Here’s our first dev roadmap: https://t.co/5531iazNTu pic.twitter.com/g48vLxLD5z

— eFootball (@play_eFootball) July 21, 2021