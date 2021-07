Noemi, che emozione: l’artista rappresenterà l’Italia

Noemi è in piena forma, non solo fisica, ma anche lavorativa: rappresenterà l’Italia in un grande emozionante progetto

Una meravigliosa iniziativa quella della Disney che ha raccolto 15 cantanti donne per la Disney’s Ultimate Princess Celebration, un’iniziativa globale che celebra le eroine che riempiono il nostro mondo di coraggio e gentilezza. In 15 lingue diverse è stata registrata la versione studio del brano Starting Now, pubblicato il 21 maggio nella lingua madre e che ha portato alla vittoria di Brandy del Grammy Award.

Per la versione italiana del brano è stata scelta Noemi, insieme a lei ci sono: Brandy – Inglese; Leslie Clio – Tedesco; Cerise Calixte – Francese; Nerea Rodríguez – Spagnolo; Karol Sevilla – Spagnolo (Latino Americano); Agnes Nunes – Portoghese; Mimi Korg – Russo; Alicja Szemplińska – Polacco; Krisiya – Bulgaro; Feli – Rumeno; Gioia Parijs – Olandese; Ailee – Coreano; Eden Alene – Ebraico e Stefania – Greco.

Noemi, da Glicine a Starting Now: un 2021 pazzesco

Noemi è senza ombra di dubbio il simbolo di rinascita. Dalla sua volontà e capacità di rimettersi in forma fisicamente, è partita anche la rivoluzione musicale che continua ad accompagnarla per il 2021. Erano gli inizi di marzo quando Noemi scendeva le scale del Teatro Ariston per portare sul palco del Festival di Sanremo la canzone Glicine (13.853.000 ascolti su Spotify) con cui si è posizionata 14°.

Adesso Noemi è impegnata insieme a Carl Brave per tutte le radio d’Italia con Makumba, hit estiva del duo formidabile che sta regalando grosse soddisfazioni. Per finire, soltanto ieri Noemi ha fatto la sua apparizione internazionale con la quale ha portato in cima al mondo l’orgoglio nazionale.