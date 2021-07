Loredana Lecciso ed Al Bano si sono voluti raccontare a cuore aperto per festeggiare un importante anniversario della coppia: ecco su cosa sono d’accordo e qual è il grande rimpianto.

Al Bano e Loredana Lecciso sono arrivati all’importante traguardo dei 21 anni insieme. Il matrimonio sembra ormai non essere più argomento di discussione, ma la coppia sembra più solida che mai. Per festeggiare l’importante anniversario, hanno entrambi rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui arrivano alle stesse conclusioni.

Al Bano è stato molto duro: “Romina ha scelto la sua strada nel 1996. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte“. Il cantante di Ciellino San Marco ha dunque calato il sipario sul suo primo amore, ed ha confermato la solidità della relazione con Loredana: “Tutti pensavano che, da uomo del sud, non sarei riuscito a rifarmi una vita”.

View this post on Instagram A post shared by Oggi (@oggisettimanale)

Loredana Lecciso ed Al Bano, gli inizi furono burrascosi

Al Bano, invece, ha trovato di nuovo l’amore, anche se ammette che gli inizi sono stati davvero burrascosi. La relazione non sarebbe naufragata proprio perchè lui vedeva che Loredana Lecciso aveva i suoi stessi valori. Anche lei fa eco alle parole del cantante, richiamando alla memoria i primi anni in cui stavano insieme.

Loredana Lecciso si dà la colpa per tutte le liti avvenute nei primi anni. Sarebbe stata soprattutto colpa sua, perche è stata incapace di proteggere l’intimità della coppia ed ha permesso a troppe persone di insinuarsi fra lei ed Al Bano. Poi conclude: “Ripensando al passato, adesso so dare una lettura più lucida: vedo tante mie reazioni poco logiche“.