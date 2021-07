GF Vip 6, tra i concorrenti spunta il nome di una showgirl: l’indiscrezione

Mancano poche settimane all’inizio del GF Vip 6 e intanto continuano a rimbalzare sul web indiscrezioni sui possibili concorrenti: spunta il nome di una showgirl venezuelana

Manca poco all’inizio della sesta edizione del GF Vip e i casting per selezionare i concorrenti sono ancora aperti. Dopo il successo riscontrato con la quinta edizione, Alfonso Signorini sta facendo il possibile per replicare: tutto sta proprio nella scelta dei concorrenti. In questi mesi sul web sono rimbalzati tantissimi nomi, alcuni confermati ed altri smentiti.

TvBlog ha lanciato adesso un’indiscrezione su un altro possibile concorrente. E’ la volta di una showgirl: Ainett Stephens. La modella venezuelana è conosciuta sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi tra cui Chiambretti night, Ciao Darwin, Real Tv, Quelli che il calcio, Circo Massimo Show, Detto Fatto, Grande Fratello 10 e tanti tanti altri.

Per la 39enne varcare l’ambitissima porta rossa del GF Vip 6, potrebbe rappresentare un altro grande successo, un ulteriore trampolino di lancio per approdare su nuovi palcoscenici. Ma ad entrare con lei nella casa più spiata dagli italiani potrebbero esserci altri vip di cui non tutti sono già a conoscenza.

GF Vip 6, i concorrenti che potrebbero varcare l’ambitissima porta rossa

Assieme alla showgirl venezuelana, Anniett Stephens, nella casa del Grande Fratello Vip potrebbero entrare anche il modello Michele Casalino e Alex Belli. Questo ultimo lo abbiamo già visto in due reality di Canale Cinque, l’Isola dei Famosi nel 20015 e Temptation Island Vip 2 nel 2019.

Anche se non sono stati ancora del tutto confermati dal padrone di casa, alla sesta edizione del reality più seguito di sempre dovrebbero partecipare: Giovanni Ciacci, Anna Lou Castoldi, Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo e l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Il suo nome è già rimbalzato sulle pagine rosa per una piccolissima parentesi con Belen Rodriguez prima che arrivasse il suo attuale compagno, Antonio Spinalbese.

Non ci resta che attendere ufficializzazioni da parte del conduttore Alfonso Signorini. Intanto quello che sembra certo è che anche la sesta edizione del GF Vip tornerà su Canale Cinque con un doppio appuntamento settimanale.