GF Vip 6, una famosa cantante nel cast? Arriva la risposta ufficiale

GF Vip 6, una famosa cantante nel cast? Il suo nome circola di settimane associato al reality, ora arriva la risposta ufficiale

Lunedì 13 settembre, almeno fino a prova contraria: è la data fissata per la prima puntata del Grande Fratello Vip 6, nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ecco perché queste sono settimane caldissime per la composizione del cast con diversi nomi in ballo anche se manca no le conferme ufficiali.

Nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il nome di Anna Oxa che da almeno un paio di anni è accostata al reality dopo essere stata concorrente a ‘Ballando con le Stelle’. E secondo Dagospia, mai come questa volta le trattative per il suo ingaggio erano vicine ad una conclusione felice.

Poche ore fa, sul profilo ufficiale della cantante pugliese, è arrivata la risposta ufficiale che mette fine a tutte le chiacchiere. Lei ha voluto scriverlo tutto in stampatello, forse per farlo rimanere più impresso nel pubblico:

NON CI SONO STATE TRATTATIVE

SOLO 2 PROPOSTE

NON CI SARANNO TRATTATIVE

ANNA OXA

NON ANDRÀ AL GF

OXARTE

GF Vip 6, una famosa cantante nel cast? Tutte le indiscrezioni sul cast

Dunque niente Anna Oxa nemmeno nella prossima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ma in ogni caso non mancheranno personaggi in gradi di emozionare ma anche far discutere il pubblico.

In queste settimane ad esempio sarebbe stato provinato un cantante che è stato lanciato da un talent e ha già partecipato ad un reality (Marco Carta o Valerio Scanu i due indiziati). E tra Tvblog e Dagospia continuano a ballare i nomi di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Ainett Stephens, Alex Belli, Anna Lou Castoldi (figlia di Asiua Argento e Marco Catoldi/Morgan), Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

Ma il settimanale ‘Oggi’ propone anche una soluzione alternativa e molto suggestiva. Tre sorelle, Jessica, Lulu e Charlie, tutte figlie di Haile Selassie, ex imperatore dell’Etiopia. Le tre principesse vivono a Roma, in una lussuosa casa ai Parioli.