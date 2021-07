Elodie, nuovo ruolo per la cantante: progetto davvero entusiasmante

Elodie sta vivendo un magnifico momento della sua carriera ed ha deciso di mettersi in gioco su più fronti: di cosa si tratta

Amici di Maria De Filippi è stato senza alcun dubbio un grande trampolino di lancio per Elodie, ma è pur vero che la cantante romana si è costruita la carriera con le sue braccia ed il suo talento. Quest’anno, in particolare, è stato eccezionale per la giovane artista, a partire dalla co-conduzione del Festival di Sanremo che l’ha consacrata nel suo ruolo.

Altro ruolo veramente molto particolare ed in vesti molto simpatiche l’abbiamo vista in Celebrity Hunted con Myss Keta: le due hanno poi vinto il reality show di Amazon Prime Video.

Elodie, nuovo ruolo per la prima volta: il debutto sul grande schermo

Elodie è un’altra prova lampante che le etichette sociali non servono perché la Patrizi non è soltanto una cantante: si tratta di un’artista a tutto tondo che fa con passione ciò che ama. Ed è proprio spinta dalla passione che Elodie esordirà finalmente sul grande schermo, così come ha sempre sognato da bambina, grazie a Pippo Mezzapesa.

Ti mangio il cuore è il titolo del film cui la giovane artista prenderà parte, ispirato all’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e scritto dal regista insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino, Elodie ammette a Vanity Fair: “Questa esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.