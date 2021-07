Elisabetta Gregoraci, decisione inaspettata di Mediaset: cambia tutto

Cambia tutto nel palinsesto di Mediaset. Annullata la messa in onda di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci nella serata di martedì 27 luglio: i dettagli

Nuovo cambio di programma nei palinsesti di Canale 5 e Italia Uno. La prossima settimana, infatti, il terzo appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale andata in scena ad Otranto in Puglia, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sarà trasmesso giovedì 29 luglio anziché martedì 27 luglio.

Un cambiamento che ancora una volta destabilizza il pubblico del piccolo schermo ma che si ritenuto necessario per un motivo ben preciso. L’appuntamento con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è stato posticipato di alcuni giorni per evitare sovrapposizioni con Temptation Island.

Difatti, il reality delle tentazioni è quasi giunto al termine. Filippo Bisciglia concluderà il suo percorso andando in onda due giorni di seguito con le ultime due puntate: lunedì 26 e martedì 27 luglio. A partire da martedì 3 agosto, invece, tornerà tutto regolare per Battiti Live che dopo la prima serata di messa in onda ha registrato un notevole calo in termini di ascolti.

Canale Cinque e Italia Uno: Filippo Bisciglia e Elisabetta Gregoraci non saranno gli unici a subire dei cambiamenti nei palinsesti

Elisabetta Gregoraci con Alan Palmieri e Filippo Bisciglia non saranno gli unici a subire dei cambiamenti nelle programmazioni di Mediaset. Difatti, subirà una variazione anche All Togerher Now.

A prendere il posto di Michelle Hunziker nella serata di sabato 24 luglio sarà Benvenuti al Nord, la fortunatissima commedia con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone etc. La Hunziker tornerà invece con All Togerher Now dal 28 luglio. Il talent show prenderà il posto delle repliche di Uomini e Donne il martedì sera.