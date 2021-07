Elisabetta Gregoraci, arriva la bocciatura: che delusione per i fan

Elisabetta Gregoraci, arriva la bocciatura per un progetto importante che la doveva vedere come protagonista: che delusione per i fan

L’esperienza al ‘Grande Fratello Vip 5’ per Elisabetta Gregoraci aveva significato ritrovare un programma in prima serata. Adesso poi ci farà compagnia per alcune settimane con ‘Battiti Live‘, lo show musicale su Italia 1. Ma il suo obiettivo era un altro, tornare a condurre un programma tutto suo.

E invece secondo le ultime indiscrezioni che arrivano sui prossimi palinsesti Mediaset, l’attesa dei suoi fan rimarrà delusa. La Gregoraci infatti era in ballo per condurre ‘Honolulu‘, il nuovo programma comico che di fatto prenderà il posto di ‘Colorado’ e invece la decisone della rete è stata un’altra.

Il programma partirà regolarmente il prossimo autunno e occuperà la fascia della prima serata al mercoledì. Ma Eli non ci sarà, perché secondo quanto anticipa TvBlog al suo posto è stata chiamata Fatima Trotta, che ha condotto ‘Made in Sud’ su Rai 2 anche insieme a lui per diversi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caterina Balivo, il dolore è incontenibile: “Spero si salvino tutti”

Elisabetta Gregoraci, arriva la bocciatura: superata in coesa da una ex collega

Una beffa nella beffa quindi per Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime due stagioni di ‘Made in Sud’ infatti al suo posto era stato chiamato Stefano De Martino che aveva fatto coppia con Fatima Trotta. E ora la cantante e attrice napoletana sembra avere vinto il ballottaggio per il nuovo show comico di Mediaset.

Per il momento in realtà da parte dell’azienda non è arrivata nessuna conferma né sul debutto del programma né su chi è stato scelto per condurlo. Ma se le indiscrezioni dovessero essere confermate sarebbe una bella mazzata per la bellissima ex moglie di Flavio Briatore.