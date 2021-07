Caterina Balivo è rimasta molto colpita da quanto successo nell’isola di Capri. Ecco il messaggio che ha voluto condividere e cosa è successo mentre si trova in vacanza con la famiglia.

Nonostante Caterina Balivo ed il marito amino tantissimo la montagna, d’estate non rinunciano mai al mare. Quest’anno stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia, a Capri. Un tragico incidente, non lontano da dove si trova lei, ha provocato numerosi feriti. È inoltre morto il conducente del minibus, occupato da quasi una trentina di passeggeri.

Caterina Balivo è rimasta molto colpita dall’episodio, ed ha voluto condividere su tutti i canali social un messaggio di cordoglio, augurandosi che non ci siano altre vittime e che tutti i feriti possano salvarsi. La conduttrice manda anche un abbraccio alla compagna del conducente del minibus, oltre che al figlio.

Ecco il messaggio condiviso da Caterina Balivo su Twitter:

Siamo tutti molto addolorati qui a Capri, un abbraccio forte al figlio e alla compagna in dolce attesa di Emanuele che non c’è più 🙏🏼.

Spero davvero che non ci siano altre vittime che possano salvarsi tutti https://t.co/BbOjFxXZnR — Caterina Balivo (@caterinabalivo) July 22, 2021

Caterina Balivo, che cosa è successo a Capri?

Nella giornata del 22 luglio, un minibus è uscito fuori strada a Capri, rompendo la barriera di recinzione e precipitando per diversi metri. Il mezzo è quindi stato trovato nella zona libera della spiaggia di Marina Grande. La notizia ha molto colpito i presenti sull’isola, soprattutto quando si è diffusa la notizia di diversi feriti gravi fra i passeggeri del bus.

Successivamente, sarebbe anche arrivata la triste notizia della morte del conducente, Emanuele Melillo. Aveva solo 33 anni: oltre ad avere un figlio piccolo, la compagna era in attesa del secondogenito. L’ipotesi più probabile dell’incidente è un malore di Melillo, considerato un guidatore esperto. Non si scarta però l’ipotesi di un probabile guasto al bus.