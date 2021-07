Capri, precipita un mini-bus turistico: un morto e dei feriti gravi

Tragico incidente a Capri dove un mini-bus turistico è caduto da una scarpata, probabilmente per un errore di manovra che è costato la vita all’autista

Grave incidente a Capri, in zona Marina Grande, un mini-bus turistico è precipitato per 5-6 metri incastrandosi tra una scogliera ed una struttura metallica, a ridosso di una spiaggia libera e non distante da un vicino stabilimento balneare. Da Napoli sono immediatamente partiti gli elicotteri di soccorso della Polizia e della Guardia di Finanza per trasferire i medici sull’Isola e portare su terra ferma i feriti gravi. Finora sono stati eseguiti due trasferimenti.

Attualmente il bollettino è di 3-4 feriti gravi ed un morto che, stando ai primi rilevi, potrebbe essere l’autista.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…