Calciomercato Juventus, è finita con CR7: accordo raggiunto! La storia tra il portoghese e i bianconeri sembra arrivata al capolinea

La Juventus è a un punto di svolta del suo mercato. Tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo, in scadenza nel 2022 ma poco convinto di rimanere ancora in Italia. Nemmeno il ritorno di Allegri sembra aver fatto cambiare idea al fenomeno di Madeira, voglioso di competere sempre ai massimi livelli. Scartate quindi tutte le ipotesi esotiche che portano in Cina o in Qatar. L’obiettivo è rimanere in un top club europeo e l’occasione si sarebbe creata in Francia. Il Psg sta trattando la cessione di Kylian Mbappè al Real Madrid. Da semplice suggestione estiva ora potrebbe diventare realtà, vista la volontà dell’ex Monaco. Nessuna intenzione di estendere il contratto in scadenza fra un anno e voglioso di confrontarsi con la Liga. Florentino Perez ha la volontà di ricostruire un ciclo vincente e come accaduto nel 2009 proprio con Ronaldo, l’idea è quella di partire dall’attaccante più forte del mondo.

Calciomercato Juventus, è finita con CR7: può andare al Psg al posto di Mbappè

Sul piatto di Al-Khelaifi ci sono 150 milioni e l’obbligo di prenderli per non perdere a zero Mbappè la prossima estate. Da qui si innesca un effetto domino che coinvolgerebbe anche la Juventus e il Barcellona. La ‘Vecchia Signora‘ non si opporrà al tentativo del Psg di prendere Cristiano Ronaldo, felice di sgravarsi il bilancio dai 31 milioni di euro netti garantiti al portoghese. A quel punto partirebbe la caccia al sostituto, che in realtà sarebbero due. Proprio da Parigi potrebbe sbarcare Mauro Icardi, forte di un accordo di massima con i bianconeri trovato ormai da tempo. Non solo l’argentino però raccoglierebbe l’eredità di CR7. Dalla Catalogna è in uscita Antoine Griezmann e Cherubini sta vagliando l’opzione di portarlo a Torino. Il Barça è disposto a darlo via anche in prestito, qualora non si riuscisse ad imbastire uno scambio con Dybala. Il talento francese affiancherebbe Chiesa e l’ex centravanti dell’Inter in un tridente di grande qualità tecnica e ancora futuribile. Per andare a dama serve la prima mossa e gli occhi sono tutti su Madrid.