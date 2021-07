Anticipazioni Love is in the air, duro colpo per Ferit: fan col fiato sospeso

Nuovi nodi vengono al pettine nelle prossime puntate di Love is in the air. I protagonisti della serie tv dovranno affrontare tantissimi colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso

Nuovi colpi di scena a Love is in the air lasceranno gli appassionati della serie televisiva con il fiato sospeso. Difatti, nella puntata del 21 luglio i protagonisti dovranno affrontare nuovi problemi. Serkan e Selin si sentiranno telefonicamente per discutere di quello che è successo tra loro.

La ragazza gli rivela ancora una volta che ha lasciato Ferit per lui ma è pronta a sposarlo e a prendere le distanze vendendo le quote dell’azienda. Purtroppo però, nascosto dietro un muretto, Ferit ascolterà tutta la conversazione e si sentirà male. Questo ultimo non avendo più fiducia nella ragazza, aveva cominciato a pedinarla.

Ferit deluso dalle parole di Selin si sente male: le ultime anticipazioni di Love is in the air

Nascosto dietro un muretto, Ferit ascolta le parole che la sua fidanzata dice a Serkan. l ragazzo viene sorpreso da un malore e sarà Ceren a soccorrerlo. Questa ultima lo porterà immediatamente in ospedale. Fortunatamente per Ferit si è trattato solo di un attacco i panico.

A questo punto il Simsek nutrirà forti dubbi: è il caso di sposare Ferit? Scoppierà una vera bomba. Ayfer scoprirà invece che a posticipare la borsa di studio non è stata sua madre ma una nipotina. Nelle prossime puntate, inoltre, al centro dell’attenzione vedremo anche Piril ed Engin. I due riusciranno dopo i tanti tira e molla ad abbattere il muro che li separa.