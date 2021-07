Amici 20, pace fatta tra Aka7even e Martina? La rivelazione della ballerina

Il rapporto tra Aka7evene e Martina Miliddi di Amici 20 è nato con un amore che è poi tramontato: cosa c’è oggi tra i due

Aka7even e Martina Miliddi erano una delle coppie più amate del talent Amici 20 che, però, non ha tardato a tramontare. Già all’interno della casetta tra i due erano nati screzi, dovuti soprattutto alla vicinanza della ballerina ad un altro cantante ed amico di Luca Marzano: Raffaele Renda.

LEGGI ANCHE > > > Noemi, che emozione: l’artista rappresenterà l’Italia

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, omaggio da brividi della città di Bologna: italiani commossi

È noto a tutti che, alla fine, Martina Miliddi è attualmente fidanzata con Raffaele Renda sul quale ha ammesso: “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”. La ballerina ha voluto specificare quanto detto su Instagram proprio per la pioggia di critiche ricevute sui social.

LEGGI ANCHE > > > Elena Sofia Ricci, arriva la sospensione: decisione clamorosa della Rai

Amici 20, cosa c’è tra Aka7even e Martina Miliddi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Le ultime scene che abbiamo visto di Aka7even e Martina Miliddi sono quelle dell’addio della ballerina in cui il cantante sembrò piuttosto freddo e distaccato. Dopo la notizia della sua relazione con Raffaele Renda, Aka7even non ha mai fatto accenno alla questione né seguiva sui social entrambi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elodie, nuovo ruolo per la cantante: progetto davvero entusiasmante

A far chiarezza sull’attuale rapporto ci pensa Martina Miliddi che su Instagram spiega: “Siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”.