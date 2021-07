Al Bano si sfoga dopo il clamoroso addio: “Non me l’aspettavo”

Il cantante pugliese Al Bano ha deciso di sfogarsi dopo l’addio ad un programma televisivo: è rottura totale con il format della Rai.

Al Bano messo da parte di sorpresa dal programma musicale di Antonella Clerici, ‘The Voice’. Il cantante pugliese è rimasto sorpreso dalla decisione della Rai, visto che fa parte del talent dalla sua prima stagione in cui Erminio Sinni uscì vincitore insieme alla figlia. Durante un intervista al settimanale Nuovo, così, il cantante ha deciso di sfogarsi, dicendo la sua sull’uscita dal contenitore musicale della televisione di stato.

Infatti l’artista italiano ha iniziato affermando: “Ci sarà una buona ragione, ma non so quale. Va bene così anche se non me l’aspettavo“. Il cantante è a dir poco rammaricato, visto che avrebbe voluto continuare l’avventura con Antonella Clerici ed il suo team di giurati. Inoltre sul caldo tema Carrisi ha concluso dichiarando: “Se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla“.

Al Bano, addio a ‘The Voice’: al suo posto ci sarà Orietta Berti

L’esclusione inaspettata ha indispettito e non poco Al Bano, che comunque ha voluto dare il suo buona fortuna ad Orietta Berti. La cantante italiana, tornata in cima alle classifiche italiane con la canzone ‘Mille’, farà parte della nuova giuria di ‘The Voice Senior‘. L’artista pugliese così ha augurato buona fortuna alla collega affermando: “Goditi questa nuova situazione!“.

Ma l’esclusione dal programma Rai è doppia per la famiglia Carrisi. Infatti anche Jasmine non è stata riconfermata dai produttori del programma musicale. Quindi anche la figlia di Al Bano dovrà dire addio ai suoi colleghi di giuria come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Al momento, però, non è ancora noto chi prenderà il posto di Jasmine Carrisi nel talent musicale. Intanto la Rai ha confermato ‘The Voice Senior‘ anche per il palinsesto televisivo per la stagione 2021-22.