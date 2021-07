Veronica Ciardi-Bernardeschi, la rivelazione scuote tutti: “Vi spiego quel no”

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno coronato il sogno delle nozze. Dopo il matrimonio arrivano le prime rivelazioni anche sul passato

Momenti di grande gioia quelli vissuti da Federico Bernardeschi. Un mese di luglio strepitoso per il centrocampista e attaccante della Juventus. Dopo aver conquistato la coppa di Euro 2020, ha coronato anche un altro grande sogno: quello di sposare Veronica Ciardi.

I due neosposi dopo il matrimonio hanno rilasciato un’intervista al magazine Chi diretto da Alfonso Signorini. Qui Federico e Veronica hanno raccontato le proprie emozioni ricordando però anche i periodi più difficili che hanno dovuto attraversare negli anni di fidanzamento.

Entrambi venivano da due storie “tossiche”, si sono trovati nel momento peggiore ma questo lo hanno trasformato insieme in qualcosa di bello. prima di ufficializzare la loro storia i due neosposi hanno trascorso tantissime ore a telefono. Tutto è cambiato quando il calciatore ha deciso di raggiungerla a Formentera con un gommone e “rapirla”.

Veronica e Federico si raccontano senza veli dopo le nozze: l’ex gieffina ricorda il suo primo no

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi oggi sono felici insieme. Si sono sposati ed hanno due figlie meravigliose, Deva e Leva, e non escludono che la famiglia possa ulteriormente allargarsi. Ma prima di raggiungere la grande felicità i due hanno dovuto attraversare momenti molto difficili, difatti, l’ex gieffina e il calciatore per un anno non sono stati più insieme.

La Ciardi inoltre ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini quello che è stato il suo ‘No’ alla prima proposta di matrimonio che il povero Federico le aveva fatto nel corso di una vacanza alle Bahamas. Tutto organizzato nei minimi dettagli ma Veronica ancora non era pronta a compiere un passo così importante: “La solita paura mi ha fatto dire un ‘Si’, che però era un ‘Ni’, che poi è diventato ‘No’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati“.

Ma nonostante ciò i due non si sono mai persi di vista. Entrambi erano convinti che la loro storia d’amore potesse nuovamente decollare e difatti a distanza di un anno sono tornati insieme. Oggi sono felici ed innamorati: hanno coronato il sogno del matrimonio e sono genitori di due bellissime bambine.