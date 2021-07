Uomini e Donne, scelta la nuova tronista: è la prima volta nella storia

Un’indiscrezione pazzesca sulla nuova tronista di Uomini e Donne, sarebbe la prima volta nella storia del programma

Maria De Filippi ha espresso voglia di rinnovare Uomini e Donne ed è alla ricerca di persone vere e non più personaggi montati ad hoc. La stessa Queen Mary ha riferito di essere stanca di avere a che fare con persone che si costruiscono un ruolo addosso soltanto per fare fama, ma vuole ridare un senso al suo dating show.

Pertanto, la nuova edizione di Uomini e Donne, nel suo Trono Over ed in quello Classico è atteso con tantissima trepidazione per capire chi saranno i nuovi volti del programma.

Uomini e Donne, la nuova tronista sarà trans: è la prima volta

Nel 2016, Maria De Filippi ha dato una prima rivoluzione al programma introducendo il Trono Gay dove era seduto Claudio Sona che alla fine scelse Mario Serpa con il quale si è poi lasciato dopo qualche tempo. Secondo Dagospia, per la nuova edizione del dating show, la padrona di casa farà un’ulteriore apertura a ragazzi e ragazze trans.

Stando a quanto riportato sul portale di Roberto D’Agostino, infatti, “la prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”. Si tratterebbe, per la prima volta nella storia del programma di Canale 5, della presenza di una tronista transessuale. Qualora l’indiscrezione diventasse realtà, sarebbe un nuovo grande colpaccio di Queen Mary che porta in TV situazioni di estrema attualità da “normalizzare” per il pubblico più restio.