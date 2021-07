Uomini e Donne, nuovo amore per l’amato volto: “Sorridi sempre” – FOTO

Nuovo amore per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, amatissimo dal pubblico del dating show. La foto su Instagram toglie ogni dubbio.

Non è passata inosservata ai fan di Uomini e Donne la nuova fiamma di Giordano Mazzocchi. Infatti l’ex corteggiatore ha oramai da tempo detto addio all’ex tronista Nilufar Addati. L’annuncio della nuova love story sarebbe arrivato su Instagram, dove il 24enne ha pubblicato una foto con la sua nuova ragazza. Infatti la nuova fiamma si chiama Arianna e nella vita svolge la professione di parrucchiera. Arianna nel tempo libero oltre a lavorare si diletta anche in alcuni shooting da modella.

I due, recentemente, hanno trascorso un romantico weekend al mare, con le foto che ufficializzano la relazione tra i due. Inoltre gli scatti pubblicati sui social hanno subito fatto incetta di like e commenti. In molti però hanno continuato a tirare in ballo l’ex fidanzata Nilufar Addati. Infatti i due insieme hanno partecipato sia a ‘Uomini e Donne‘ che a ‘Temptation Island‘. Andiamo quindi a ripercorrere la love story tra i due dopo la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ed l’ex Nilufar Addati: in che rapporti sono oggi

La separazione tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati non è di certo fresca, con i due che hanno deciso di interrompere la storia d’amore nel 2019. Una love story a dir poco tormentata, con i due che dopo i reality non sono mai riusciti a trovare una stabilità di coppia. Dalla separazione nessuno dei due si era mostrato con un nuovo partner, fino a ieri quando Giordano ha postato una foto con Arianna, la sua nuova fiamma.

Ad oggi Nilufar continua a lavorare per raggiungere il suo sogno, diventare una giornalista e conduttrice. Qualche mese fa è arrivato proprio l’esordio come conduttrice, grazie a ‘L’arte in cucina‘ in onda su Gamero Rosso HD. Inoltre l’ex tronista conserva un buonissimo rapporto con Giordano, infatti nonostante la separazione i due sono ancora amici e lavorano ancora per la stessa agenzia.