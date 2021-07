Uomini e Donne, Ida Platano attaccata in spiaggia: cos’è successo

L’amatissima ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto raccontare un paio di episodi che le sono capitati di recente, e ha colto l’occasione per fare chiarezza su quanto accaduto e sulla sua vita.

L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha avuto un paio di disavventure estive, sia sui social che in spiaggia, trasformatesi in un litigio. Dopo la fine del programma, infatti, Ida sta trascorrendo l’estate in vacanza con il proprio figlio. Secondo quanto racconta, in questo momento la dama è single.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, scelta la nuova tronista: è la prima volta nella storia

NON PERDERTI >>> Fabrizio Corona, ex di Uomini e Donne svela: “Mi deve mille euro” – FOTO

La relazione con Riccardo Guarnieri, infatti, non ha avuto il finale sperato. Ida Platano sperava di poter dare finalmente un padre a suo figlio, ma dopo il naufragio della storia è tornata a sottilineare a chi la contestava sui social della propria fierezza nel ricoprire sia il ruolo di madre che di padre del bambino.

Uomini e Donne, litigio sotto l’ombrellone per Ida Platano

Ida Platano avrebbe avuto anche un litigio con una sconosciuta in spiaggia: secondo il racconto dell’ex dama del dating show, una signora l’avrebbe insultata gratuitamente. Ida racconta: “Una signora insinuava, commentava e parlava di mio figlio“. Ha anche aggiunto, però, che alla fine le ha chiesto scusa.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, nuovo amore per l’amato volto: “Sorridi sempre” – FOTO

Ida commenta: “È sempre bello quando qualcuno chiede scusa, dunque le scuse sono accettate“. L’ex dama ha anche concluso ribadendo il proprio diritto alla privacy: quanto visto a Uomini e Donne è solo una piccola parte di Ida Platano, la sua storia e quello che ha vissuto non ha voglia di condividerlo con chiunque.