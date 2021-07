Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, amicizia finita? C’è l’annuncio

Al Grande Fratello Vip è nata una grande amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ma a distanza di tempo i due si sono persi di vista: aria di lite?

Dopo la bellissima amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5, nell’ultimo periodo sono moltissimi i rumors che parlano di una rottura tra il vincitore Tommaso Zorzi e il suo compagno di avventura Francesco Oppini. I due hanno stretto una profonda amicizia nella casa più spiata dagli italiani. Entrambi hanno fatto sognare il pubblico di Mediaset dopo che l’influencer ha dichiarato il suo coinvolgimento sentimentale per il figlio di Alba Parietti.

Le dichiarazioni dell’ex gieffino hanno fatto si che tra loro nascesse un rapporto speciale fondato principalmente sul rispetto reciproco. Oppini ha più volte dichiarato di essere etero ma questo non ha compromesso il loro rapporto. Ad oggi però cos’è successo? Dopo il GF Vip i due hanno continuato a vedersi e ad essere amici, ma a distanza di un po’ di tempo i rapporti si sono inclinati: molto probabilmente a causa degli impegni lavorativi che sono aumentati per entrambi.

Rottura tra Tommaso Zorzi e Oppini? Dopo i rumors Francesco fa chiarezza su Instagram

Gli impegni lavorativi hanno portato Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a vedersi sempre meno alimentando i dubbi dei fans. Nelle ultime ore è stato proprio il figlio di Alba Parietti a fare chiarezza su Instagram. Oppini rispondendo alla domanda di un fan ha spiegato che tra lui e Tommaso non è successo assolutamente nulla: “Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi“.

Intanto resta il fatto che i due non riescono più a frequentarsi come prima. Tommaso è travolto dai suoi impegni lavorativi e dalla nuova love story con l’allievo ballerino di Amici 20, Tommaso Stanziani. Quanto a Oppini, questo ultimo è in procinto di andare a convivere con la sua fidanzata Cristina. Arriverà sicuramente il momento per i due grandi amici di vedersi e trascorrere del tempo insieme per la gioia dei fans.