Gemma Galgani ha fatto un appello relativo al programma Temptation Island. Il motivo.

Temptation Island, programma dove le coppie mettono a dura prova il proprio amore, sta ottenendo ascolti record. La scorsa stagione era stata condotta da Alessia Marcuzzi mentre quest’anno a raccogliere il testimone è stato Filippo Bisciglia. Il conduttore ha conquistato il pubblico che puntata dopo puntata è diventato sempre più esigente: non vorrebbe attendere un’intera settimana per scoprire come andrà a finire tra le coppie ancora in gara.

L’ultima puntata, come già anticipato è stata molto seguita dai telespettatori e tra questi, a seguire le vicende delle coppie sull’isola, c’era anche la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

Temptation Island, l’appello di Gemma Galgani fa il giro del web: le darà ascolto?

Nel corso dell’ultima puntata c’è stato il falò di confronto tra Floriana e Federico. In questo confronto i due hanno capito di non poter continuare la loro storia d’amore e a soffrire maggiormente per questa scelta è stata Flo, la quale si è poi sfogata con la redazione del reality show delle tentazioni.

Gemma Galgani, dinanzi allo sfogo della ragazza, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello affinchè lei non torni sui suoi passi: “Non lasciarti ingannare da quello che poteva essere. La tua storia non poteva diventare altro”. La dama ha voluto far capire a Floriana Angelica di non credere che la sua storia con Federico sarebbe potuto andare in altro modo.