Royal Family, decisione definitiva del Principe Harry: ora non ci sono più dubbi e presto potrebbero esserci altre novità.

Il sito People ha annunciato al mondo intero che il Principe Harry, duca di Sussex, sta lavorando a un’autobiografia. La notizia è andata subito in trend e sono in molti ad essersi domandati il motivo di tale decisione e ulteriori dettagli come quello riguardante l’uscita del libro.

La pubblicazione sarà annunciata prossimamente dalla casa editrice la quale, nonostante sia prematuro fare previsioni, ha rivelato che la data di pubblicazione sarà prevista per la seconda metà del 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Contagi in aumento, i parametri che potrebbero farci tornare in zona gialla: la spiegazione del prof Ciccozzi a iNews24

Royal Family, il progetto del Principe Harry: i ricavi andranno in beneficenza

Il libro, che verrà pubblicato insieme alla versione audiolibro, ripercorrerà tutte le tappe del Principe Harry: dalla sua infanzia per poi spostarsi al servizio militare in Afghanistan. Si parlerà, ovviamente, del matrimonio con Meghan Markle e di quando è diventato padre di Archie e Lilibet.

“Scrivo ciò non come il principe che sono, ma come l’uomo che sono diventato – ha affermato il duca di Sussex -. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente sia metaforicamente. La mia speranza è che raccontando la mia storia – gli alti e bassi, gli sbagli, le lezioni imparate – possa dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo in comune più di quello che possiamo pensare. […] Sono davvero grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nella mia vita finora. Non vedo l’ora che le persone leggano una testimonianza diretta della mia vita, accurata e del tutto vera”.