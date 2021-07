Raffaella Carrà, dedica speciale di Adriano Celentano: che brividi – VIDEO

Un’icona della canzone italiana ha effettuato una dedica stupenda a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia la dedica da Madrid: una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+”.

La piazza in questione si trova fra i numeri 43 e 45 di Calle Fuencarral, in pieno centro a Madrid, fra i quartieri di Chueca e Malasaña. Si tratta di una zona dello shopping molto famosa e amata dai turisti e per questo motivo Jorge García Castaño ha pensato di dedicarla a Raffaella Carrà, “una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna”.

Anche in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla: Milly Carlucci ha chiesto alla Rai di intitolarle l’Auditorium del Foro Italico dove la Carrà ha condotto tanti spettacoli di successo, Cristiano Malgioglio ha proposto invece di intitolarle gli studi Rai di via Teulada.

Raffaella Carrà, dedica stupenda di un’icona della canzone italiana – VIDEO

Non solo piazze o monumenti. Le dediche e o ricordi possono essere anche di dimensioni ridotte o addirittura virtuali come l’ultima, quella di Adriano Celentano che sul proprio profilo Instagram ha postato un video, mandato in onda anche dalla Rai.

“Lo scherzo celeste di Raffaella” è il titolo di questo commovente ricordo ricco di momenti da imprimere negli occhi. La sorpresa del molleggiato a Carramba e un trio clamoroso.