Monete rare, ce n’è una che vale tantissimo: il prezzo è alle stelle

Ci sono alcune monete rare che stanno vedendo il loro valore salire alle stelle. Questa oggi costa tantissimo

Il mondo del collezionismo non conosce confini. Ogni giorno spuntano nuovi oggetti rarissimi che possono essere venduti a prezzi folli, per via dei migliaia di appassionati sparsi per la rete. Ce n’è veramente per tutti i gusti: dalle monete rare ai francobolli, passando per i vinili, le sneakers, i videogiochi e tanto altro.

Oggi torniamo a parlare di monete, uno dei settori più in voga e col maggior numero di pezzi in vendita a cifre da capogiro. Ce n’è una in particolare che sta subendo un accelerazione nelle richieste non indifferente, per via di un motivo in particolare. Il consiglio è di controllare subito se ne avete una in casa: vale un piccolo tesoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite battuto da… Cristiano Ronaldo: ecco cos’è successo

Monete rare, questa 10 centesimi vale fino a 300 euro

Secondo quanto raccontato dal portale di esperti moneterare.net, c’è una particolare moneta da 10 centesimi che è tra le più rare e vale tantissimo. Si tratta di una versione del 2002, che presenta alcuni errori di conio che la rendono così ricercata dai più appassionati. Il suo valore ad oggi varia tra i 250 e i 300 euro, ma può salire ancor di più. Ci sono infatti tantissimi siti che mettono a disposizione tutti gli strumenti per aprire delle vere e proprie aste.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, bloccati 2 milioni di account: il motivo è davvero sorprendente

Inutile dire che bastano due persone che vogliono a tutti i costi la moneta, e il prezzo può salire a dismisura. Controllate subito nel vostro portafogli o nel salvadanaio: anche una piccola moneta da 10 centesimi può essere tra le più rare e valere centinaia di euro!