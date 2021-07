Meteo, torna l’anticiclone africano: imminente ripartenza dell’estate

Durante questo mercoledì il meteo dell’Italia sarà segnato nuovamente dall’anticiclone. Riparte la calda estate, con sole su gran parte della penisola.

A partire da questo mercoledì l’anticiclone africano invaderà il nostro paese, rendendo il meteo nuovamente rovente. Dopo i numerosi disturbi dell’ultima settimana che hanno coinvolto tutta l’Italia, l’estate tornerà a scaldare i motori con le temperature che continueranno ad alzarsi a dismisura. Il quadro meteorologico risulterà carico di caldo, con il bel tempo che coinvolgerà tutto il paese.

Ma nonostante l’aumento del caldo e delle temperature, non mancherà il rischio temporali. Infatti alcune precipitazioni potrebbero continuare a colpire i rilievi del Nord. Un nuovo fronte instabile potrebbe tornare a minacciare la penisola nuovamente. Il tutto però dovrebbe limitarsi ai rilievi delle Alpi. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo durante questo mercoledì e come l’anticiclone sta riportando la rovente estate in Italia.

Meteo, torna l’anticiclone e si alzano le temperature: sole su gran parte della penisola

Questo mercoledì l’Italia ritroverà l’Anticiclone africano, pronto a scaldare l’intero Paese. Infatti l’alta pressione porterà una giornata soleggiata su gran parte della penisola, con solamente qualche nube che porterà lievi disturbi al mattino. Durante le ore pomeridiane avremo qualche lieve variabilità, ma dovrebbe essere scongiurato il rischio di temporali. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora sole prevalente. Solamente al mattino avremo qualche locale rovescio o breve temporale su Alpi e Prealpi. Inoltre isolati piovasci potrebbero colpire anche la Val Padana. Con l’evolversi della giornata l’anticiclone si prenderà la scena, portando sole su tutto il settore. Le temperature risulteranno in aumento, con massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione a dir poco stabile. Solamente durante le ore pomeridiane avremo qualche annuvolamento sull’Appennino Tosco-Emiliano. Inoltre non è esclusa la presenza di qualche lieve rovescio a ridosso delle vette appenniniche. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno dai 30 ai 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo sereno on poco nuvoloso ovunque. Solamente con l’evolversi della giornata qualche nube potrà portare lievi rovesci sulla Calabria, ma la situazione meteorologica risulterà prevalentemente stabile e soleggiata. Le temperature non risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 28 ai 33 gradi.