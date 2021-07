Luciana Littizzetto ricoverata in ospedale: come sta la conduttrice

Luciana Littizzetto è ricoverata in ospedale. L’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice con un post sui social

Una notizia che ha immediatamente preoccupato i suoi fan: Luciana Littizzetto si trova ricoverata in ospedale, dove ha condiviso poco fa un post sul suo profilo Instagram. Stando a quanto riferisce TorinoToday, la conduttrice si trova nuovamente sotto i ferri per via della caduta in strada che ha avuto nel dicembre del 2019.

Ai tempi si fratturò rotula e polso, e i medici le inserirono alcuni supporti che ora sono stati rimossi. Prima di tornare in televisione, per la Littizzetto c’è ora un periodo di riposo e di riabilitazione all’orizzonte. Nulla di preoccupante, comunque: “Sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri sono tolti dalla rotula. Ricominciamo con l’ambaradan del recupero. Uffff” le sue parole su Instagram.

Luciana Littizzetto in ospedale: sorridente sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Nonostante il ricovero, Luciana Littizzetto è apparsa sorridente sui social network. Con un post pubblicato su Instagram, la conduttrice televisiva si è mostrata nel letto d’ospedale e ha subito tranquillizzato i suoi fan. Non sono mancati gli auguri di pronta guarigione da parte di Mara Venier, Emma Marrone e Antonella Clerici – tra le altre – nei commenti. Anche il profilo ufficiale di Che tempo che fa ha lasciato un messaggio di augurio.

Già qualche settimana fa, in un’intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice aveva rivelato che si sarebbe dovuta sottoporre nuovamente ad un intervento chirurgico. “Mi sono sbriciolata la rotula come un wafer” aveva spiegato ironicamente.