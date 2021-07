GF Vip 6, ex leggenda della Nazionale italiana come concorrente? Che bomba!

Un’indiscrezione pazzesca che, se dovesse verificarsi, sarebbe una vera e propria bomba per il GF VIP 6 che sta preparando un carnet strepitoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

Un’indiscrezione che ha del pazzesco: Walter Zenga potrebbe essere uno dei primi concorrenti a varcare la soglia della porta rossa del GF VIP 6. Oltre ad essere un personaggio amatissimo da una fetta del pubblico, è anche il papà di uno dei concorrenti della passata edizione del programma, Andrea Zenga.

LEGGI ANCHE > > > Anna Tatangelo, le parole che l’hanno ferita: “Avrei preferito Barbara D’Urso”

NON PERDERTI > > > Luciana Littizzetto ricoverata in ospedale: come sta la conduttrice

Walter ha già varcato la porta rossa, ma in qualità di ospite del programma per entrare in casa e sorprendere suo figlio Andrea. Nella passata edizione, infatti, il suo ingresso ha fatto molto discutere e da lì sono seguite una serie di ospitate da Barbara d’Urso per chiarire il suo rapporto con i figli.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, Sangiovanni ironizza su Aka7even: cos’è successo con “Loca” – VIDEO

GF VIP 6, Walter Zenga tra i concorrenti del reality show?

Alfonso Signorini ha annunciato un’edizione scoppiettante, ricca di personaggi che creano dinamiche interessanti all’interno della casa più spiata d’Italia e che possano far risalire gli ascolti del reality show. L’indiscrezione pazzesca, tuttavia, è frutto di una storia Instagram di Amedeo Venza che, poco tempo fa, ha dovuto pubblicare anche qual è stata la risposta dell’ex numero 1 della Nazionale italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Stefano De Martino, retroscena su Maria De Filippi: “È il suo segreto”

Nonostante il gradito invito da parte del Grande Fratello VIP, Walter Zenga ha già declinato l’invito, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, per questioni probabilmente economiche.