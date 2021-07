Fabrizio Corona, ex di Uomini e Donne svela: “Mi deve mille euro” – FOTO

Un’ex tronista di Uomini e Donne si è lamentata riguardo Fabrizio Corona, che non avrebbe saldato i suoi debiti. Lei, infatti, ha lavorato per lui ad una campagna pubblicitaria, ma non è ancora stata pagata.

Jessica Antonini, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, è diventata famosa per aver anticipato di fatto il coming out del suo ex fidanzato Davide Lorusso. Dopo che erano circolati degli audio in cui lei avanzava chiaramente l’ipotesi dell’omosessualità di lui, Davide si è visto costretto a dover fare chiarezza con i propri fan.

Mentre rispondeva alle curiosità dei suoi ammiratori, Jessica Antonini ha anche dato riscontro ad una domanda circa una sua attuale collaborazione con Fabrizio Corona. Lei è stata molto chiara, e soprattutto molto negativa riguardo l’ex re dei paparazzi: ha detto infatti molto chiaramente che lui non avrebbe rispettato il contratto di lavoro.

Fabrizio Corona e i suoi debiti: “Non mi ha dato nulla”

Jessica Antonini ha raccontato di aver di fatto interrotto la collaborazione con Fabrizio Corona perchè lui non le ha pagato i mille euro che le doveva. Inoltre, avrebbe sfruttato la campagna pubblicitaria realizzata con lei: fino ad ora, però, non le avrebbe erogato i diritti per l’utilizzo della sua immagine nelle foto e nei video.

Dalle sue parole, si capisce che Jessica Antonini è ancora molto arrabbiata con Fabrizio Corona per i debiti non saldati. Risulta evidente che fra i due non ci sia mai stato nient’altro che un rapporto professionale, anche perchè Corona risulta ormai legato da diverse settimane ad un’altra ex di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.