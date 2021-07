Covid-19, bollettino 21 luglio: 4.259 contagiati e 21 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, mercoledì 21 luglio. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi.

Le ultime notizie confermano una maggiore diffusione del virus sul fronte nazionale con un tasso di positività che ha ormai raggiunto il 1,8% (+0,2%): in leggero aumento rispetto a ieri che si attestava all’1,6% (-0,7%). Difatti, a fronte di 235.097 tamponi processati nelle ultime 24 ore, 4.259 italiani sono risultati positivi al Covid-19. Ieri ne erano 3.558 su 218.705 tamponi tamponi analizzati.

In aumento anche il numero dei decessi con 21 vittime (ieri sono stati 10). Quanto al numero dei guariti odierni sono 2.235 coloro che hanno sconfitto il virus (ieri 1.760). Se nella giornata precedente era scoraggiante il dato sui posti letto occupati in terapia intensiva con +3, oggi si registra invece un -7 e +2 nei reparti ordinari. Dall’inizio della campagna di immunizzazione ad oggi sono 62.700.387 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Bollettino Covid del 21 luglio, i dati aggiornati regione per regione

I dati comunicati dalla Protezione Civile sull’ultimo bollettino Covid confermano un aumento della curva dei contagi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività ha raggiunto 1,8% (+0,2%), ma veniamo adesso ai dati aggiornati delle singole regioni.

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 luglio, nel Veneto si registrano +457 contagi, in Emilia Romagna +324, in Piemonte +134, nel Lazio +616, in Toscana +306, in Liguria +101, nelle Marche +73, in Puglia +139, in Campania +292, in Sardegna +274, in Sicilia +550, in Umbria +77, in Basilicata +29, nel Molise +15, in Lombardia +564, in Valle d’Aosta +1, in Friuli Venezia Giulia +92, in Calabria +71, in Abruzzo +65 e nella Provincia di Trento +43.