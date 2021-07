Calciomercato Inter, la Roma è scatenata e vuole anche soffiare un obiettivo all’Inter. Marotta sta pensando a come agire

Simone Inzaghi ha chiesto ufficialmente alla dirigenza nerazzurra rinforzi sulle fasce. Servirà logicamente un esterno destro titolare, vista la partenza di Achraf Hakimi direzione PSG. Ma anche un volto nuovo a sinistra, dove il solo Perisic non potrà giocare l’intera stagione. Tanti i nomi sul taccuino di Marotta, alcuni più fattibili e altri meno.

Il nome caldo rimane quello di Hector Bellerin, ma ci sono diverse alternative valide. C’è un giocatore in particolare che sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra: Nandez del Cagliari. L’argentino verrebbe a ricoprire principalmente il ruolo di centrocampista, ma già in passato ha giocato sulla fascia destra e potrebbe rappresentare una soluzione valida per Simone Inzaghi. Anche la Roma di José Mourinho sembra però aver messo gli occhi su di lui.

Calciomercato Inter, anche Mourinho piomba su Nandez

Una notizia che arriva dal Sudamerica, con l’esperto di mercato Sebas Giovanelli che su Twitter ha parlato di un interessamento da parte della Roma di José Mourinho per Nandez del Cagliari. Pare che l’ex tecnico del Tottenham abbia addirittura già contattato il giocatore, per dichiaragli la volontà di allenarlo il prossimo anno in giallorosso. Al momento, però, l’Inter sembra essere parecchio in vantaggio e potrebbe portarlo a Milano già nei prossimi giorni di calciomercato.

Al momento Marotta tentenna, e sta cercando di capire i possibili sviluppi futuri del dialogo Nandez-Mourinho. Il Cagliari vuole chiudere l’affare in fretta, ma occhio a possibili aste.