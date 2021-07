Calciomercato Inter, decisione clamorosa: l’annuncio spiazza i tifosi e non sono escluse altre sorprese nelle prossime ore.

L’Inter è pronta a muoversi sul calciomercato. Dopo aver acquistato Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan e aver venduto Achraf Hakimi al PSG, ora Marotta ed Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa da dare in mano a Simone Inzaghi per l’anno che verrà. L’obiettivo è ovviamente quello di confermarsi in Serie A e di fare meglio in Champions League.

Per farlo, servono però volti nuovi soprattutto sulle fasce. A destra il nome caldo rimane quello di Hector Bellerin, mentre a sinistra si valuta la permanenza di Dimarco da affiancare a Ivan Perisic. C’è però un altro giocatore di rientro dal prestito che sembrava essere in uscita, ma il suo agente ha comunicato ai giornalisti la clamorosa decisione: vuole rimanere!

Calciomercato Inter, Lazaro vuole restare: le parole dell’agente

Valentino Lazaro potrebbe rimanere all’Inter. Il suo agente Max Hagmayr ha parlato ai giornalisti in uscita dalla sede dei nerazzurri, svelando quello che potrebbe essere il futuro del suo assistito. “Abbiamo avuto un incontro e ho spiegato alla società che Valentino vuole restare. Ora non voglio parlare di calciomercato, ci sono sicuramente interessamenti ma la sua priorità è rimanere qui. Nuovo summit? Vediamo cosa succederà, ci devono essere altre valutazioni sulla situazione del giocatore” ha spiegato, aggiungendo poi: “Covid? Ora aspettiamo che Lazaro sia pronto, anche dopo gli infortuni. È negativo e presto si aggregherà al gruppo“.

Dichiarazioni totalmente inaspettate che, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbero aprire ad una clamorosa permanenza dell’esterno sotto la guida di Simone Inzaghi.