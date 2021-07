Belen Rodriguez, dopo il malore il miracolo: subito sul set – VIDEO

Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni di “Tu si que vales”, ed ha abbandonato lo studio in carrozzina: ecco che cosa è successo subito dopo e come sta la soubrette.

Belen Rodriguez è voluta tornare subito al lavoro pochi giorni dopo il parto di Luna Mari, per poter effettuare le riprese di “Tu si que vales“. Come è noto, la presentatrice si è sentita male, ed è stata ricoverata. Forse avrebbe avuto bisogno di qualche giorno di riposo in più dopo la fine della gravidanza.

Una sua collega dietro le quinte di “Tu si que vales” ha raccontato che, dopo essere uscita in carrozzella dallo studio, ha fatto ben tre flebo. Forse, come Belen ci scherza su, le flebo devono essere state proprio magiche. Adesso al conduttrice sembra proprio uno splendore, e soprattutto riesce a stare in piedi da sola.

Belen, dopo la gravidanza subito al lavoro

Belen ha deciso di prendersi solo un paio di giorni di riposo dopo il parto. Non è chiaro se qualcuno l’ha sostituita nelle prime puntate di “Tu si que vales”, ma di sicuro lei ha fatto di tutto per tornare il prima possibile. Oltre al talent, Belen dovrebbe essere protagonista su Mediaset in un programma riguardante la maternità.

Nel frattempo, crescono le indiscrezioni riguardo una possibile gravidanza della sorella di Belen. Cecilia non ha mai nascosto quanto le piacciono i bambini, soprattutto i suoi nipoti, e con l’attuale compagno sembra aver davvero trovato l’anima gemella, soprattutto dopo il ritorno di lui dall’Isola dei Famosi.