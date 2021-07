Le anticipazioni di Beautiful rivelano al pubblico numerosi colpi di scena.

Beautiful, la soap opera che da un ventennio, poco più o poco meno, tiene incollati milioni e milioni di telespettatori, continuerà a regalare numerosi colpi di scena nella puntata del 21 luglio 2021. Nell’episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Flo, dopo essere stata colpita alla testa dalla Escobar, è svenuta. Sally, ormai, è disposta a tutto pur di realizzare il suo diabolico piano per ritornare con Wyatt.

Flo ha cominciato ad aggredire verbalmente Sally dicendole di non riuscire a credere che sia stata in grado di mentire in quel modo a tutti quanti, soprattutto all’uomo che ama. Flo le ha offerto la possibilità di confessare la verità a Wyatt ma Sally ha detto no.

Flo prende il suo cellulare e comincia a scrivere a Wyatt Spencer e in preda al panicoa stilista le da un colpo alla testa. La dottoressa Escobar così corre in soccorso di Sally.

Anticipazioni Beautiful, il piano è diabolico: non chiederà perdono

L’epilogo dello scontro tra Flo e Sally è stato segnato dall’intervento della dottoressa Escobar che l’ha messa ko sferrandole un violento colpo alla testa. La bionda è stesa a terra, svenuta. Sally è sconcertata, ma anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto.

Le due provano a confrontarsi, nel tentativo di mettersi d’accordo su come procedere. Anzitutto, decidono di spostare il corpo di Flo e portarlo via dall’appartamento in cui è avvenuta la discussione, quello di Wyatt Spencer.