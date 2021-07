Anna Tatangelo, le parole che l’hanno ferita: “Avrei preferito Barbara D’Urso”

Un altro coltello nella piaga, Anna Tatangelo non ha neppure cominciato e già riceve critiche: c’è chi avrebbe preferito la D’Urso

Il conduttore di Ricette all’italiana, Davide Mengacci, raggiunto da Nuovo TV ha apertamente espresso la sua opinione circa il programma Scene Da Un Matrimonio che partirà a settembre su Canale 5 e che, come noto, sarà condotto da Anna Tatangelo: “Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso”.

La voglia di rivoluzione da parte di Mediaset è chiara e dopo tanti addii è stato ritenuto giusto un ricambio generazionale, pertanto la Tatangelo è stata introdotta in un nuovo ruolo. Sicuramente una scommessa, visto e considerato che la cantante non ha mai condotto un programma, ma per i produttori il gioco vale la candela.

Anna Tatangelo vs Barbara D’Urso: le parole della cantante

Nonostante la Tatangelo andrà a sostituire nel palinsesto proprio Barbara D’Urso, lei stessa ha ammesso di non sentire di sostituire la conduttrice in sé, perché “i nostri programmi non hanno nulla in comune, il mio sarà senza studio e senza ospiti, più qualcosa on the road”.

Tempo fa, la giovane cantante ha ammesso: “Mi è stato proposto di condurre e ho accettato. Mi sono sempre ispirata ad artiste come Raffaella Carrà o Mina: sapevano ballare, cantare, presentare, erano complete. Certo mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta. Sono grata per queste occasioni, non do nulla per scontato e non mi piacciono le polemiche”.