Amici 20, Sangiovanni ironizza su Aka7even: cos’è successo con “Loca” – VIDEO

Sangiovanni e Aka7even sono stati finalisti di Amici 20, a distanza di mesi il cantante di Malibu ironizza sul brano del compagno d’avventura

Sangiovanni reduce dal successo di Amici 20 è in giro per l’Italia per presentare il suo album consentente la hit estiva Malibu che quotidianamente è in rotazione per le radio. Insieme al suo brano, frequentemente è trasmessa anche Loca di Aka7even, suo compagno di avventure fino alla finale del talent show.

Chiamato a rispondere sulle hit estive presenti e passate, da Amazon Music Italia, Sangiovanni ha ironizzato sulla canzone Loca di Aka7even. Alla domanda “Quale artista cita nella sua Summer Hit ‘La spiaggia di Pamplona’?”. Il cantante di Amici risponde: “Aka7even, direttamente dalla spiaggia di Pamplona che non esiste”, perché effettivamente Pamplona è una città al nord della Spagna non bagnata dal mare.

Sangiovanni ironizza su Aka7even e per qualcuno scoppia la polemica

Nonostante Sangiovanni sia stato evidentemente ironico e per niente offensivo nella sua risposta, sul web qualcuno gli ha dato del saccente e del classico tipo che scredita i compagni. Nulla di tutto questo e, di sicuro, il cantante di Amici 20 non aveva intenzione di affossare un suo compagno d’avventura fino alla finale. Difatti, Sangiovanni, Aka7even insieme a Deddy sono arrivati fino alla fine del programma ed in un’aurea di amicizia evidente.

Negli ultimi giorni, il vincitore della categoria canto si è trovato menzionato anche da Tancredi al quale era stato chiesto se ci fossero stati screzi o particolari tensioni con lui a causa dei loro titoli delle hit: Las Vegas e Malibu.