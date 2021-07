Uomini e Donne, ex tronista racconta l’incidente: “Non lo aguro a nessuno”

Un ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato l’incidente che lo ha fatto svenire e finire in ospedale. Scopri di chi si tratta e come sta recuperando in questi giorni da quanto è accaduto.

Dopo la notizia del ricovero in ospedale di Luigi Mastroianni, tutti gli appassionati del programma Uomini e Donne sono andati in apprensione per la salute dell’ex tronista. Solo in un successivo momento lo stesso Luigi ha rivelato cosa era successo: un incidente in palestra lo aveva costretto ad un ricovero.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex tronista ricoverato in ospedale: le sue condizioni

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, clamorosa rivelazione: “La tua ex Belen è un problema tra di noi”

Nel sollevare un carico particolarmente pesante, infatti, avrebbe fatto un movimento sbagliato. Ha sentito quindi una forte sensazione di vertigine ed un malessere alla schiena. L’ha definita una sensazione che non augura neanche al suo peggior nemico. Dopo gli accertamenti in ospedale, l’ex tronista di Uomini e Donne è costretto al riposo forzato.

View this post on Instagram A post shared by Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni si affida al fratello

Luigi Mastroianni sta seguendo in questi giorni le sedute di fisioterapia, e per lui, ovviamente, lo sport in palestra non è praticabile. Come ha raccontato ai suoi fan, suo fratello Salvo si sta prendendo cura di lui. Luigi ha scritto insieme a lui un bellissimo libro, “Mio fratello è un gigante“, edito da Sperling&Kupfer.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, la dichiarazione inaspettata: “Non mi manca più” – FOTO

I due si sono anche concessi in un’intervista a Verissimo, dove hanno confermato la solidità del loro rapporto. Luigi Mastroianni, dopo la disavventura con Sara Affi Fella, ha ritrovato la felicità e soprattutto una vera relazione con Anna Scuderi. I due si fanno vedere insieme da quasi un anno, e sono più innamorati che mai.