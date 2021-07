Uomini e Donne, clamorosa rivelazione: “La tua ex Belen è un problema tra di noi”

Una clamorosa rivelazione da parte di una coppia di Uomini e Donne: l’ombra dell’ex Belen si abbatte su di loro

Non tutti sanno che quando Belen Rodriguez è arrivata in Italia ha avuto un primissimo fidanzato che non è Stefano De Martino, ma Simone Bolognesi. Mentre la Rodriguez poi si è rifatta una vita più volte e con uomini diversi, Simone è diventato uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, in cerca di fortuna.

LEGGI ANCHE > > > Stefania Orlando e Giulia Salemi, ancora screzi tra le due? Com’è andato l’incontro

NON PERDERTI > > > Enrico Brignano, arriva la fantastica notizia: fan impazziscono di gioia

Ad oggi, Simone Bolognesi è fidanzato con Federica Lombardi che è piuttosto infastidita dalla figura della showgirl argentina che il suo ragazzo non riesce a scrollarsi di dosso. In particolare modo, stando a quanto raccontato da lei su DiPiù, in vacanza a Milano Marittima le persone non facevano altro che chiedergli di Belen. Infastidita dalla situazione ha definito Belen come “un’ombra che aleggia sulle nostre vite”.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, bufera sul web: critiche gratuite per la conduttrice

Uomini e Donne, le parole di Federica Lombardi su Belen Rodriguez

Una relazione vecchia di 16 anni quella tra Simone e Belen, ma Federica sembra essere piuttosto infastidita da tutti coloro che chiedono all’ex cavaliere della sua vecchia relazione: “Oggi sono qui a dirti che la cosa è abbastanza fastidiosa. Ora vorrei qualcosa in più. Un segnale forte che il passato è passato e sei pronto a voltare completamente pagina. Posso dirti solo una cosa: al prossimo che si avvicina chiedendoti di Belen, non gli faccio vedere la ‘famosa farfallina’, ma direttamente le…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Filippo Bisciglia, colpo di scena inaspettato: sono tutti esterrefatti

Un messaggio forte e chiaro da parte dell’ex dama di Uomini e Donne che pretende una chiara dimostrazione.