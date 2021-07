Stefania Orlando e Giulia Salemi, ancora screzi tra le due? Com’è andato l’incontro

Dopo il GF Vip sono ancora al centro dell’attenzione la Orlando e la Salemi. Le due non si sono mai prese fino in fondo, ma finalmente hanno avuto l’occasione per chiarirsi: cos’è successo

Al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 5 per i loro battibecchi e incomprensioni, Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno finalmente avuto l’occasione di incontrarsi e chiarirsi. E’ stata soprattutto la Orlando a non nascondere le sue perplessità circa gli atteggiamenti assunti dalla Salemi nel reality di Mediaset. La conduttrice televisiva, infatti, ha più volte cercato di mandarla al televoto.

“Falsa dalla testa ai piedi”, sono state queste le prime parole di Stefania quando ha rivisto Giulia la quale, invece, aveva appena esclamato: “Stefy, mi sei mancata!”. Le due ex gieffine hanno chiacchierato moltissimo e tra frecciatine e sorrisi sembrerebbero aver seppellito l’ascia di guerra.

Stefania Orlando e Giulia Salemi a cena insieme: hanno fatto la pace?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)



A cena insieme, Stefania Orlando e Giulia Salemi si sono confrontate ed hanno fatto la pace. Non sono mancate frecciatine da parte della Orlando ma, nonostante ciò, è stato tutto superato. Le due prime donne del reality di Mediasete più seguito dagli italiani si sono chiarite e Giulia ha accettato le scuse di Stefania: “Mi perdoni??”.

Non sono mancate, però, frecciatine anche da parte della Salemi che nonostante abbia accettato le scuse, ha ironicamente sottolineato: “Tu sei la regina della falsità e io la principessa”.