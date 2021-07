Royal Family, lite furibonda con il principe Carlo: nuovo colpo di scena

Non c’è pace nella Royal Family. Dopo William e Harry scoppiano nuove liti tra Carlo e il fratello minore: cosa sta succedendo

Non si placano le liti nella Royal Family. Dopo la coppia di fratelli, William e Harry, adesso a portare disordini in famiglia è il principe Carlo. Il marito di Lady Diana sembrerebbe essere ai ferri corti con il fratello Edoardo. A dividerli c’è un titolo nobiliare ed una promessa non mantenuta.

Ma cosa è successo nello specifico? Ebbene, quando Edoardo d’Inghilterra si è sposato con Sophie Rhys-Jones, la regina Elisabetta II ha ha dato loro come regalo di nozze un titolo: quello di conti di Wassex anziché duchi che rappresenterebbe un gradino più alto nella gerarchia.

Vi era però una promessa, ovvero, Elisabetta II aveva assicurato al suo quarto figlio, Edoardo, che non appena Filippo fosse morto il suo titolo di duca sarebbe passato a lui: “La regina, il duca di Edimburgo e il principe di Galles hanno concordato che al principe Edoardo sarà concesso il ducato di Edimburgo quando l’attuale titolo ora detenuto dal principe Filippo tornerà alla Corona”.

Lite con il principe Carlo, cosa sta succedendo nella Royal Family?

La promessa fatta a Edoardo con tanto di nota ufficiale sta riscontrando l’opposizione del principe Carlo. A dirlo è The Times: il papà di William e Harry vorrebbe tenere per se questo titolo che, dopo la morte di Filippo, è automaticamente passato a lui.

Sarà dunque compito di Carlo decidere, quando prenderà il posto di Elisabetta II, se donare il titolo al fratello Edoardo oppure no. Intanto dopo la morte del principe tutti si aspettavano che Edoardo e Sophie Rhys-Jones diventassero duchi, ma così non è stato. Staremo a vedere se Carlo rispetterà la promessa ponendo fine a questi malcontenti con il fratello minore.