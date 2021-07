Royal Family, in arrivo un vero e proprio cataclisma: trema la Regina Elisabetta per quello che potrebbe accadere a breve.

E’ un momento particolarmente importante per la vita del principe Harry. La nascita della secondogenita Lilibet Diana appena un mese e mezzo fa non ha fatto altro che rinsaldare il suo legame con Meghan Markle. Le distanze con Buckingham Palace sembrano ormai incolmabili, come il binario intrapreso lontano da casa. In California i Sussex non se la passano poi così male e tra un accordo di partnership e l’altro, trovano anche il tempo di scrivere. Meghan ha pubblicato da poco il suo libro illustrato per bambini ‘The Bench’, che sta andando a gonfie vele a livello di vendite. Dal canto suo Harry ha annunciato che nel 2022 vedrà la luce anche un suo manoscritto, incentrato sulle memorie di questi 36 anni di vita. Nel frattempo, come riferito da diverse fonti reali, il principe riceverà un anticipo di 14,5 milioni di sterline (quasi 20 milioni di euro). L’intero incasso sarà devoluto in beneficienza attraverso la fondazione Archewell, come rivelato tra gli altri anche dall’esperto di Royal Family, Robert Jobson, su Twitter.

“Si parla di un anticipo di 20 milioni di dollari per le memorie del principe Harry (con i profitti che andranno in beneficenza)“.

Royal Family, pioggia di milioni per il principe Harry: l’anticipo per il suo libro di memorie

Si dice che Harry abbia unito le forze con il ghostwriter JR Moehringer per realizzare l’opera e che sarà pubblicato da Penguin Random House nell’anno del Giubileo di Platino.

Secondo una nota condivisa su Archewell.com, l’organizzazione del duca e della duchessa del Sussex, questo libro di memorie rappresenterà il “resoconto definitivo delle esperienze, avventure e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmare” Harry.

Il libro ripercorrerà “la sua vita sotto i riflettori, dall’infanzia sino ai giorni nostri. Particolare attenzione sarà incentrata sul servizio militare e la doppia missione in Afghanistan, oltre alla gioia che ha trovato nell’essere marito e padre”.

Lo stesso autore ha dichiarato: “Sto scrivendo quest’opera non come il principe che sono stato fin dall’infanzia, ma come l’uomo che sono diventato. Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto accurato e del tutto veritiero”.

In molti sono curiosi di vedere quanti e quali passaggi verranno riservati alla rottura con i Windsor e ai complicati rapporti con Carlo e la Regina Elisabetta. Non resta che attendere qualche altra anticipazione.