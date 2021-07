Rosalinda Cannavò furiosa in aereoporto: il motivo – VIDEO

Rosalinda Cannavò in dolce compagnia, ma furiosa all’aeroporto di Catania: cos’è successo alla coppia in viaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

CLICCA QUI PER VEDERE LE INSTAGRAM STORIES DI ROSALINDA E ANDREA

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono presi un po’ di meritato relax in Sicilia. La coppia, infatti, per le vacanze ha deciso di spostarsi verso l’amata isola italiana dove hanno goduto di ogni comfort e delle spiagge più belle del posto. Poco prima della partenza, Rosalinda Cannavò ha postato una storia su Instagram in cui la coppia stava gustando un tipico cannolo.

LEGGI ANCHE > > > Stefania Orlando e Giulia Salemi, ancora screzi tra le due? Com’è andato l’incontro

NON PERDERTI > > > Enrico Brignano, arriva la fantastica notizia: fan impazziscono di gioia

Una meravigliosa esperienza a detta della coppia: “Buongiorno a tutti, siamo in partenza: purtroppo si torna a Milano. Siamo stati veramente bene, torneremo abbronzati e felici”.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, bufera sul web: critiche gratuite per la conduttrice

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: disavventura in aereoporto

Nonostante la meravigliosa vacanza che portano con loro nel cuore, la Sicilia è caduta proprio sul più bello: al momento del volo del ritorno. Andrea Zenga, infatti, ha ammesso: “Abbiamo fatto un’ora e mezza di fila per il check-in” e subito la fidanzata l’ha interrotto dicendo: “Devo dire che mi devo lamentare di una cosa, l’organizzazione all’aeroporto di Catania è pessima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Filippo Bisciglia, colpo di scena inaspettato: sono tutti esterrefatti

La descrizione al video, messa dall’ex gieffino non lascia dubbi ai followers sul nervoso della fidanzata: “Rosina furiosa per l’organizzazione”, tutto accompagnato da una faccina che ride. Clima piuttosto disteso tra la coppia che, negli ultimi giorni, è stata al centro del gossip.