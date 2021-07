Rai 1, tre stelle contro Maria De Filippi: arriva la conferma

Rai 1 ha deciso di schierare un trio di campioni per contrastare Maria De Filippi e la nuova stagione di Tu sì que vales su Canale 5

Avete presente la storia degli Orazi e dei Curiazi? Erano rimasti un tre contro uno, ma alla fine ha vinto quest’ultimo. Un po’ quello che ci attende nella prossima stagione televisiva per la sfida del sabato sera che è diventato sempre più centrale per gli ascolti tv (e quindi a pubblicità).

I palinsesti della Rai e di Mediaset ormai sono chiari, ma arrivano anche conferme sulla date e per i telespettatori sarà una bella sfida. Sabato 18 settembre infatti, salvo decisioni diverse, prima puntata per la nuova stagione di ‘Tu sì que vales‘ su Canale 5. Il talent show con Maria De Filippi e Gerry Scotti, ma non solo, è arrivato alla sua ottava stagione e rappresenta una certezza.

Rai 1, che rimane la concorrenza principale, ha invece deciso di schierare un trio. Comincerà Alessandro Cattelan che l’attesissimo show ‘Da grande’ al via sempre il 18 settembre con due puntate ricche di ospiti e sorprese. A inizio ottobre invece, sempre per due sabati, Amadeus con il revival musicale di ‘Arena ’60 ’70 ’80’ dall’Arena di Verona. Infine sabato 16 ottobre la nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’: Milly Carlucci e i nuovi concorrenti (Morgan, Sabina Guzzanti, Valerria Fabrizi tra i nomi piò gettonati).

Rai 1, tre stelle contro Maria De Filippi: a ‘Tu sì que vales’ torna anche Belen

La nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’ terminerà il 18 dicembre con l’incoronazione del vincitore. Quella di ‘Tu sì’ que vales’ invece dovrebbe essere strutturato con 10 puntate tra selezioni, semifinali e finale, più eventuali ‘meglio di..’ alla fine.

Intanto però già da inizio luglio sono cominciate le registrazioni negli studi romani del programma. Ancora Maria De Filippi, ma anche Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria, più Sabrina Ferilli come giudice popolare. ma soprattutto ci sarà Belen Rodriguez che dopo il parto della piccola Luna Marì ha già ripreso le forze e la forma per essere presente.