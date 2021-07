Nazionale, un campione azzurro convola a nozze: proposta da pelle d’oca – VIDEO

Gli Euro 2020 hanno portato bene agli Azzurri: sono già in tre che hanno scelto di convolare a nozze dopo le Notti Magiche

Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti sono i prossimi sposi della Nazionale italiana. Il centrocampista classe ’94 ha fatto la sua proposta di matrimonio da pelle d’oca alla futura moglie che ha già detto il suo “Sì”.

Dopo il matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi e quello tra Marco Verratti e Jessica Aidi, anche il centrocampista Viola ha deciso di sposare la propria fidanzata. La Nazionale italiana di Euro 2020 ha portato fortuna anche in amore agli Azzurri che hanno scelto di convolare a nozze tutti nello stesso periodo. Tuttavia, il matrimonio tra Castrovilli e la Risaliti è previsto per il 2022.

Matrimonio di Gaetano Castrovilli: chi è Rachele Risaliti

Se Gaetano Castrovilli è bene o male conosciuto dalla maggior parte degli italiani per le sue eccezionali prestazioni nella scorsa stagione con la Fiorentina, la futura moglie ha bisogno di qualche presentazione in più. Rachele Risaliti è un’ex modella, classe ’95 del segno dell’Aquario, nata a Prato, ha vinto la 77° edizione di Miss Italia 2016.

Anche lei appassionata di sport è attualmente insegnante di ginnastica ritmica. La Risaliti non ha mai proseguito, finora, nel mondo dello spettacolo o della moda dopo l’esperienza come Miss Italia. Ha praticato ginnastica ritmica per 11 anni e vinto con la sua squadra i campionati europei di Gymnaestrada in Svezia, a Helsingborg nel 2014.