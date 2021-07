Milan, comunicato ufficiale: diagnosticato carcinoma alla gola

Terribile notizia in casa Milan. L’ultimo comunicato ufficiale parla di un carcinoma alla gola diagnosticato ad un membro della dirigenza

La notizia è stata annunciata poco fa dal Milan, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. All’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Secondo quanto si legge, i medici prevedono che l’ex Arsenal si riprenderà completamente, sulla base di diversi test e accertamenti clinici di vario genere.

Durante le cure in cliniche specializzate, Gazidis rimarrà comunque operativo con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club. Lo stesso Gazidis ha poi voluto commentare quanto accaduto, con un messaggio rivolto a tutti i tifosi milanisti.

Milan, Ivan Gazidis ha un carcinoma alla gola: “Sembra una forma curabile”

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha un carcinoma alla gola. Poco fa il comunicato ufficiale da parte del club rossonero, con le parole dello stesso dirigente. “Certamente non è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Sembra però che sia una forma curabile, mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi. Sono difucioso che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “La diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche senza sintomi. Voglio incoraggiare tutti a dare priorità alla salute e a non sottovalutare la prevenzione“.

Al termine del comunicato ufficiale, il messaggio di augurio da parte di tutto il mondo Milan per una pronta guarigione ad Ivan Gazidis.