Harry e Meghan, rivelazione sul loro matrimonio: nessuno lo sapeva! La bomba è stata sganciata da un vecchio amico della Markle

Al centro dei discorsi della Royal Family ci sono sempre loro: Harry e Meghan. I duchi del Sussex si stanno occupando della piccola Lilibet, nata lo scorso 4 giugno in California. Intanto a Buckingham Palace non sembrano esserci delle aperture nei loro confronti e, soprattutto Carlo e William sembrano irremovibili nella loro posizione. Oggi a tenere banco è però un’indiscrezione che riguarda il matrimonio della coppia, avvenuto nel 2018 a Londra.

Jessica Mulroney, che vive a Toronto, è amica di lunga data di Meghan, con la quale ha condiviso il periodo in Canada, ai tempi del programma televisivo Suits, della quale la Markle era protagonista. Sua figlia Isabel è stata una damigella d’onore al matrimonio dei Sussex, mentre i suoi gemelli, John e Brian, erano i paggi.

La stilista 41enne, sposata con Ben, figlio dell’ex primo ministro canadese Brian Mulroney, ha recentemente condiviso un segreto sul matrimonio.

Ieri ha pubblicato una foto ai suoi 416.000 follower su Instagram dello splendido abito dorato con perline che indossava al ricevimento serale al Frogmore Cottage.

Come didascalia alla foto in bianco e nero ha aggiunto: “Molti di voi hanno chiesto del designer di questo vestito“. Nel taggare Naeem Khan, colui che l’ha realizzato, ha aggiunto: “Pesava 30 libbre“.

LEGGI ANCHE >>> Principessa Charlene, la verità sul suo stato di salute: come sta

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, spunta un incredibile retroscena: l’ha vietata a palazzo

Harry e Meghan, rivelazione sul loro matrimonio: tutto è nato grazie a Jessica Mulroney

Questo riferimento alle nozze era legato alle voci insistenti da mesi di una possibile rottura tra la Mulroney e Meghan.

Le due sono ancora affiatatissime, come sottolineato su Instagram dalla diretta interessata.

“Meghan e io siamo una famiglia. È l’amica più gentile che ho e con cui mantengo un contatto giornaliero”.

“La cultura dei tabloid è atroce. Crea bugie e trame offensive. Bisogna smetterla di alimentarla”.

La stilista era finita in una polemica sul razzismo e sul Black Lives Matter lo scorso anno. Da questo erano emerse voci su un possibile allontanamento della Markle per non essere trascinata nella vicenda.

In realtà le due sono ancora in contatto e come confermato da una recente dichiarazione, la Mulroney è direttamente coinvolta nella nascita dell’amore tra Harry e Meghan. L’attrice americana si sarebbe innamorata del duca vedendolo interagire con i bambini dell’amica.

Secondo la biografia di Finding Freedom sui Sussex, scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, Meghan e Harry hanno trascorso del tempo con la signora Mulroney e suo marito ben prima che la loro storia fosse resa pubblica nel 2016.

Proprio quanto venne ufficializzata la relazione i due erano spesso a casa degli amici canadesi. Alla fine dei conti sarebbe tutto merito della stilista di Toronto se è scoppiato l’amore.